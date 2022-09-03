اليوم السابع
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انتهاء تأهيل وتبطين الترع بالمنيا بنسبة 65% بالمرحلة الأولى والثانية.. صور

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:00 ص
انتهاء تأهيل وتبطين الترع بالمنيا بنسبة 65% بالمرحلة الأولى والثانية.. صور تأهيل وتبطين الترع بالمنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من أعمال تأهيل وتبطين الترع، بمحافظة المنيا، وهو أحد مشروعات حياة كريمة التى تشهدها محافظة المنيا، ومن بين تلك الترع ترعة جانبية الحواصلية على الطريق السريع مصر أسوان الزراعى جنوب محافظة المنيا، وهى واحدة من أطول الترع التى تم الانتهاء من حزء كبير منها. 

 

ويجرى العمل بمشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا يجرى فى 784 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وتم الانتهاء من حوالى 520 إلى 525 كيلو متر حتى الآن بنسبة 65% من أجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه. 

 

كما أعلنت عن تحهيز طرح 69 كيلو فى غرب سمالوط، وذلك بعد دخول العديد من الترع بمركز مغاغة شمال المحافظة، وكذلك مركز العدوة ليشمل المشروع بمراحلة جميع مراكز المحافظة. 

 

يذكر أن محافظة المنيا تشهد مشروع حياة كريمة الذى يجرى فى 192 قرية و757 تابعا لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى، 23 مليار جنيه. 


حياة كريمة

تأهيل الترع

مشروع تاهيل الترع

مديرية الرى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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