انتهاء أعمال تطوير السوق السياحى بإسنا بتركيب 500 متر إنترلوك وعمل تندات

الأقصر- أحمد مرعى

شهدت منطقة السوق السياحى فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، انتهاء أعمال تطويره للمساهمة فى عودة منطقة "سوق قيسارية إسنا" إلى السحر القديم، مما يعود لأكثر من 150 سنة مضت وقت إنشاؤها، حيث كانت منفذ تجارى مميز أمام وكالة الجداوي.

وتقول المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم العمل فى خطة تطوير لسوق قيسارية إسنا، وذلك تحت إشراف المهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، وأحمد الصاوى وعبد الله الخطيب، وبتعليمات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتطوير المنطقة الواقعة من بداية سوق القيسارية بإسنا وحتى مدخل معبد خنوم بالمدينة، وذلك عبر تركيب بلاط إنترلوك بطول 500 متر، بمشاركة عدد من العمال لظهور السوق بأجمل مشاهدة أمام الضيوف.

وأضافت المهندسة صباح منصور لـ"اليوم السابع"، أنه بجانب تطوير السوق السياحى تشهد مدينة إسنا العمل فى أبرز المشروعات القومية لخدمة حركة السياحة ودعم العاملين بها جنوب عاصمة السياحة العالمية، وهو مشروع "اكتشاف أصول إسنا التراثية والتاريخية" الذى انطلق على مدار السنوات الماضية لإحياء التراث التاريخى والأثرى القديم داخل مدينة إسنا التراثية، التى كانت مملكة التجارة فى السنوات الماضية، حسبما يقول عمر فخرى الكوترى مفتش بمنطقة آثار إسنا الإسلامية.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تطوير السوق السياحى "قيسارية إسنا التاريخية" والتى تضم حوالى 105 محلات تم تطويرها بصورة مميزة خلال الفترة الماضية وظهرت فى أبهى صورها، عبر تعاون مثمر بين وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال السياحة والآثار، حيث تعتبر أحد الشركاء الأساسيين للوزارة حيث يعمل فى مصر العديد من البعثات الأثرية الأمريكية فى مجال التنقيب والترميم الأثرى، بالإضافة إلى معهد بيت شيكاغو فى الأقصر ومعهد البحوث الأمريكية بالقاهرة.



أعمال تطوير السوق السياحى بمدينة إسنا بتركيب 500 متر بلاط



الإنتهاء من أعمال تطوير السوق السياحى بمدينة إسنا



انتهاء أعمال تركيب 500 متر بلاط إنترلوك بسوق إسنا