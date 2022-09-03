اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يثبت قوته فى مواجهة الأزمات خلال الـ8 سنوات

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يوجه هيئة قناة السويس بتوطين صناعة مراكب الصيد.. تقديم الطلبات إلكترونيا وإخطار الطالب بنتيجة التظلم عبر الموقع الإلكترونى

اقرأ أيضا..

مع توالى الأزمات التى تضرب اقتصادات العالم.. الاقتصاد المصرى يثبت قوته فى مواجهة الأزمات خلال الـ8 سنوات حقق أعلى معدل نمو منذ 41 عاما رغم تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية.. نجاح سياسة تحرير سعر الصرف فى تحقيق تراكم لصافى الاحتياطيات الدولية بلغ 1.33 مليار دولار فى يوليو 2022 .. وتعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما فى خفض مستويات العجز الكلى والدين المحلى

الرئيس السيسى يوجه هيئة قناة السويس بتوطين صناعة مراكب الصيد.. الرئيس السيسى يطلع على معدلات حركة الملاحة بالقناة خلال 2021/2022 .. الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة أدت إلى تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة.. وسجلت أعلى إيراد سنوى بنحو 7 مليارات دولار

بدء تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الدور الثانى اليوم.. تقديم الطلبات إلكترونيا وإخطار الطالب بنتيجة التظلم عبر الموقع الإلكترونى.. و«التعليم»: الراسب فى الثانوية يؤدى الامتحان العام المقبل

تخصيص 5 مليارات لشمال سيناء.. 11 مليار جنيه استثمارات حكومية على أرض الفيروز فى خطة التنمية

الطريق نحو الجمهورية الجديدة قطار اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى يصل إلى محطته الخامسة غدا

أكبر مشروع تنموى فى العالم إشادة أفريقية بـ «حياة كريمة» ومطالب بتعميم التجربة بأنحاء القارة السمراء

الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. قطار اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى يصل إلى محطته الخامسة.. غدا .. إدارة الحوار تدعو للمشاركة بالآراء حول القضايا.. وتؤكد: إدراج مقترحات وآراء المشاركين لتتضمن المحاور الثلاثة بلجانها.. وضياء رشوان: لم ترفض أى قوة سياسية المشاركة بالحوار

البرلمان يحيل للحكومة تقارير عن 33 اقتراحا برغبة لتنفيذ مشروعات خدمية.. مطالب بدعم منظومة التأمين الصحى ورصف طرق وتوصيل الصرف والغاز.. وإنشاء سلالم كهربائية لكبار السن وذوى الهمم بمحطات المترو



