وأصدرت السلطات اليابانية اليوم تعليمات بإجلاء سكان مدينتي "ماياكوجيما" و "أيشيجاكي" إلى الملاجىء وذلك قبل أن تتكثف شدة الرياح المصاحبة لهذا الإعصار، محذرة السكان بأنه ليس هناك ما يضمن سلامة منازلهم.



من جانبها ، ذكرت شركة الخطوط الجوية اليابانية أنها ألغت 56 رحلة جوية، وأن ذلك سيؤثر على حوالي 3230 راكباً، بينما أعلنت شركة " إيه إن إيه " عن إلغاء 44 رحلة جوية اليوم و 22 رحلة جوية كان من المقرر تسييرها غدا / الأحد /.



ومن ناحيتها ، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تصل إلى حوالي 148 كيلومترا في الساعة، وأنه من المتوقع أن تتزايد سرعتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتتزايد معها المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها.



وفي سياق متصل ، حذرت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية من احتمال تعرض جزيرة " جيجو " لمخاطر الإعصار يوم الاثنين أو الثلاثاء ، وأن هذا الاعصار يمكن أن يكون من أكثر الأعاصير دمارا التي ضربت كوريا الجنوبية حتى الآن.