اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 07:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الهند.. مصرع 23 شخصا بسبب صواعق البرق شرقى البلاد

السبت، 03 سبتمبر 2022 06:44 م
الهند.. مصرع 23 شخصا بسبب صواعق البرق شرقى البلاد صاعقة برق
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مسئولون هنود اليوم /السبت/ أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم من جراء صواعق البرق التي ضربت شرق الهند خلال الأيام القليلة الماضية أثناء العواصف الموسمية.

وذكر مسئولو إدارة مكافحة الكوارث في ولاية بيهار الواقعة في شرق الهند أن ضحايا هذه الصواعق كانوا من المزارعين والعمال في بيهار، وأنهم لقوا حتفهم أثناء العواصف الضارية التي ضربت الولاية خلال الفترة ما بين يومي الأربعاء والجمعة.


وأوضحوا أن 11 شخصا لقوا حتفهم عبر أنحاء الولاية أمس /الجمعة/ بالإضافة إلى مصرع 13 شخصا خلال اليومين السابقين.


صاعقة برق

الهند

نيودلهى

أخبار الهند



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة