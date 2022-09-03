الهند تزيح بريطانيا من قائمة الخمسة الكبار في الاقتصاد العالمي.. بلومبرج تكشف التفاصيل

نهال أبو السعود

خسرت بريطانيا مكانتها كخامس أكبر اقتصاد في العالم لصالح الهند، وتراجعت إلى المركز السادس، ‏مما وجه ضربة أخرى للحكومة في لندن في الوقت الذي تكافح فيه ازمة تتعلق بتكلفة المعيشة.‏

قفزت الهند متجاوزة المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 لتصبح خامس أكبر ‏اقتصاد. يستند هذا الترتيب إلى القيمة الدولارية للناتج المحلي الإجمالي، وواصلت الهند تقدمها في ‏الربع الأول من هذا العام، بحسب وكالة "بلومبيرج".‏

تراجع المملكة المتحدة في التصنيف الدولي هو تراجع غير مرحب به لرئيس الوزراء الجديد، يختار ‏أعضاء حزب المحافظين خليفة بوريس جونسون يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تتغلب وزيرة ‏الخارجية ليز تروس على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك في جولة الإعادة.‏

يتولى الفائز قيادة دولة تواجه أسرع تضخم في أربعة عقود، ومخاطر متزايدة من الركود الذي يقول ‏بنك إنجلترا إنه قد يستمر حتى عام 2024، وازمات الطاقة حيث حذر رئيس هيئة تنظيم الطاقة ‏البريطانية جوناثان برييرلي، من أن أسعار الطاقة من المرجح أن تستمر في الارتفاع، داعيا رئيس ‏الوزراء القادم لاتخاذ تدابير جديدة لمكافحة ارتفاع الأسعار‎.‎

وقال برييرلي: "الشتاء على الأبواب، وفواتير الطاقة وصلت إلى مستويات قياسية، وهذا ليس أفضل ما ‏يمكن حدوثه في ظل أزمة غلاء المعيشة‎". ‎

على النقيض من ذلك، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 7% هذا العام. الانتعاش ‏المتفوق عالميا للأسهم الهندية هذا الربع دفعها للتقدم إلى المركز الثاني في مؤشر "إم إس سي ‏آي"للأسواق الناشئة، خلف الصين مباشرة.‏

على أساس معدل وباستخدام سعر صرف الدولار في اليوم الأخير من الربع ذي الصلة، بلغ حجم ‏الاقتصاد الهندي من حيث القيمة النقدية "الاسمية" في الربع المنتهي في مارس854.7 مليار دولار، ‏فيما بلغ اقتصاد المملكة المتحدة 816 مليار دولار.‏