النيابة تتحفظ على الكاميرات بمحيط حديقة الحيوان في واقعة قتل شاب بيد 3 أشخاص

أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة في الجيزة، الطبيب الشرعى، بتوقيع الصفة التشريحية على جثة شاب لقى مصرعه، نتيجة تعدى 3 أشخاص عليه بآلة حادة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، وبيان ما بها من إصابات.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان الضحية ، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تبين من التحريات الأولية أن المتهمين اعتدوا على عامل كافتيريا بحديقة الحيوان بالجيزة بالضرب، وقام أحدهم بضربه بقطعة خشبية بها مسامير على رأسه، حيث إن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه أثناء عمله بالكافتيريا وقام المتهمون بالتربص له خارج حديقة الحيوان وتعدوا عليه بقطعة خشب بها مسامير وأحدثوا إصابته.

وطلبت النيابة الإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث .

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن، القبض على 3 متهمين لاتهامهم بقتل شاب بعد التعدى عليه بالضرب وقيام أحدهم بضربه بقطعة خشبية على رأسه.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم الجيزة مفاده وجود مشاجرة بالقرب من أحد أبواب حديقة الحيوان بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة شاب يدعي "آدم مصطفى، 33 سنة وبه آثار اعتداء بالضرب على رأسه، وتوفى متأثراً بإصابته داخل المستشفى.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.