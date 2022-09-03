اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 12:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المرور تحرر 38 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

السبت، 03 سبتمبر 2022 11:50 ص
المرور تحرر 38 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 145523 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 38432 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في تحرير 2351 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 دراجات نارية مخالفة، و7 مخالفات موقف عشوائى، و24 مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

المرور

حملات مرورية

الداخلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة