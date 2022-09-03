المرور تحرر 38 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 145523 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 38432 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في تحرير 2351 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 دراجات نارية مخالفة، و7 مخالفات موقف عشوائى، و24 مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.