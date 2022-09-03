وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية "أن المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيرى سيسافر إلى القاهرة، خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر الجارى لمواصلة المناقشات الجارية مع نظرائه في الحكومة والقطاع الخاص حول تسريع التعاون المناخى العالمى قبل المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل".

وتابع البيان أن "الوزير كيري سيشارك أيضا في منتدى التعاون المصري الدولي واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة".

وأضاف البيان أن كيري سيتوجه أيضا إلى جلاسكو بالمملكة المتحدة في 9 سبتمبر لإشراك قادة الأعمال والمنظمات غير الحكومية في الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي العالمي وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.