اليوم السابع
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الكهرباء: 70% من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع يعتمدون على الشحن الإلكترونى

السبت، 03 سبتمبر 2022 06:45 م
الكهرباء: 70% من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع يعتمدون على الشحن الإلكترونى وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن 70% من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع يعتمدون على الشحن الإلكتروني، موكدا أن  نسبة التحصيل الاليكتروني لفواتير الاستهلاك أصبحت فى تزايد عن السابق نظرا لاقبال المواطنين عليها بنسبة تجاوزت بنسبة كبيرة.
 
و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" ،أن نظام السداد الاليكتروني لفواتير الاستهلاك الشهرية مؤمن بنسبة 100% ، موكدا أن المواطن يوقم بإدخال كود السداد الاليكتروني الخاص به على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه أو أى منفذ من منافذ الدفع الاليكتروني و سيظهر له اسم و بعض بيانات المشترك لاستكمال إجراءات السداد ومن الصعب أن يستبدل مع مع مشترك اخر.
 
أضاف حمزة  أن الوزارة تستهدف التوسع فى التحصيل الالكترونى لفواتير الاستهلاك لرفع نسب التحصيل بالشركات، لافتا إلى أن الوزارة تسعى للتوسع فى عمليات السداد اللالكترونى خلال الفترة القادمة بعد استجابة العديد من المواطني لسداد فواتير الاستهلاك خاصة و أن التطبيقات الجديدة تعد اكثر سهولة و يسر على المواطن.
 
 
 

الكهرباء

التحصيل الاليكتروني

ايمن حمزه

مسبوق الدفع



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