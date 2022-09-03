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"الكنيسة" تبدأ الاحتفال بعيد الصليب مساء 26 سبتمبر الجارى

السبت، 03 سبتمبر 2022 05:00 ص
"الكنيسة" تبدأ الاحتفال بعيد الصليب مساء 26 سبتمبر الجارى الكنيسة الأرثوذكسية - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية فى مصر، بداية من مساء يوم 26 سبتمبر الجارى ولمدة 3 أيام، بعيد الصليب المقدس، حيث يعتبر أحد الأعياد السيادية ويستمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى تذكار واقعة عودة الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة حسب الاعتقاد المسيحى.

 

وتحتفل الكنيسة مرتين فى العام بعيد الصليب، وتعود قصة الاحتفال بالصليب فى المرة الاولى عام 326 م، على يد الملكة القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، عند زيارتها لأورشليم وسألت عن مكان الصليب ولكن لم يُعلمها به أحد، فأخذت شيخًا من اليهود، وضيقت عليه بالجوع والعطش، حتى اضطر إلى الإرشاد عن المكان الذى يُحتمل وجود الصليب فيه بكيمان الجلجثة.

 

وأشارت بتنظيف الجلجلة، فعثرت على ثلاثة صلبان، ولما لم يعرفوا الصليب الذى صلب عليه السيد المسيح أحضروا ميتًا ووضعوا عليه أحد الصلبان فلم يقم، وكذا عملوا فى الآخر، ولكنهم عندما وضعوا على الميت الصليب الثالث قام لوقته، وأرسلت جزءًا منه إلى ابنها قسطنطين مع المسامير، وأسرعت فى تشييد الكنائس المذكورة فى اليوم السابع عشر.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الصليب

الاحتفال بعيد الصليب



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