"القومى للمرأة" بأسيوط ينظم فعاليات للتوعية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

كتب أحمد إبراهيم عبد الرحمن

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم فعاليات بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، للتوعية بأهمية المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موجهاً باستثمار الفعاليات لحث المرأة على المشاركة فى المشروعات التى تم الاعلان عنها من خلال المبادرة، وذلك ضمن اللقاءات والفعاليات المستمرة التى تنظمها المحافظة، للتوعية بأهمية المشاركة فى المبادرة والتى اطلقتها الحكومة المصرية، فى اطار استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الاجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، وعبد الباقى سيد مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة.

وأكد المحافظ – خلال اللقاء –أهمية مناقشة دور المرأة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى تم اطلاقها على مستوى محافظات الجمهورية، موجها الشكر للدكتور مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، على رعايتها وتبنيها الفعاليات والانشطة الداعمة للمبادرة الوطنية واستهدافها للمرأة بكافة قرى ونجوع المحافظة، إيمانا بأهمية الدور الذى تقوم به المرأة فى مواجهة تغير المناخ من خلال المشروعات الخضراء الذكية، موجهاً بالسير قدماً فى تنفيذ رؤية مصر لدعم المرأة المصرية ومواجهة اثر تداعيات تغير المناخ على المرأة والتى اعتمدت على عدة ركائز أساسية تمثلت فى : العمل على أساليب تراعى احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخى، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئى العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق فى إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئى على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكى بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز انتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخى.

كما أشار المحافظ إلى ان معايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية والتى تم تقسيمها إلى 6 فئات هى "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح " وذلك على ان تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الاتية " مشروعات تقوم على ممارسات الاعمال المراعية للبيئة والتى تؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجى والتخفيف من اثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه ".

وأوضحت الدكتورة مروة كدوانى، انه تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض الانشطة والفعاليات التى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، لمناقشة أثر تداعيات تغير المناخ على المرأة ودور المرأة فى مواجهة التغير المناخى، فضلا عن التوعية بالمبادرة وحث السيدات على المشاركة بمشروعات بيئية خضراء وذكية يمكن تنفيذها أو تم تنفيذها بالفعل أو تنفيذ مرحلة منها وتسجيل تلك المشرعات على المنصة الالكترونية للمبادرة والتى يتم الاعلان عنها فى كافة اللقاءات والاجتماعات.

وجدد محافظ اسيوط مناشدته لكافة الفئات والمؤسسات للمشاركة فى المبادرة الوطنية وتقديم المشروعات وذلك فى إطار الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ الذى سيعقد بشرم الشيخ، موجهاً أعضاء اللجنة التنفيذية، بتكثيف الفعاليات واللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدنى وأعضاء المجلس القومى للمرأة ورجال الاعمال والمستثمرين وممثلى كافة الجهات التنفيذية، ودعوة المواطنين وكافة اصحاب المصلحة بالمشاركة فى المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة ( http://www.sgg.eg )والتى بدأ العمل بها ابتداء من الاحد الموافق 21 اغسطس 2022 وتستمر فى تلقى المشروعات حتى يوم 7 / 9 / 2022، وسوف يتم اعلان اسماء المشروعات الفائزة من المحافظات يوم 15 سبتمبر 2022، وفقاً للشروط والضوابط الموضحة على الموقع الإلكترونى للمبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة التى اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى واثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة، لافتاً إلى ان المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى.

وأكد المحافظ أنه سيتم تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة على مستوى المحافظة واختيار مشروع واحد فى كل مجال من المجالات الست على ان يتم عرض 162 مشروع المختارين من اللجان التنفيذية بجميع المحافظات فى اطار تنافسى خلال مؤتمر وطنى سيعقد خلال شهر سبتمبر 2022 بمشاركة جهات ومنظمات وطنية ودولية وبنوك الاستثمار وبنوك التنمية والمؤسسات المعنية بتشجيع الصادرات والاستثمارات الخاصة والابتكار والتطوير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعرض المشروعات المقدمة واختيار افضل 18 مشروع من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست، بحيث يتم توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ cop27 " " بشرم الشيخ.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن انطلاق المنصة الالكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واستقبال المشروعات على الموقع الالكترونى ( http://www.sgg.eg )، معلنًا تخصيص الخط الساخن (2135603/ 088) لتلقى استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال اعضاء اللجنة التنفيذية ومقررها ( عبد الباقى سيد )، على ان يتم الاعلان عن اية تفاصيل للمبادرة أو منشورات التوعية على المنصة الالكترونية للمبادرة والصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى.