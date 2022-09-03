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القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:53 م
القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى القوات البحرية المصرية والأمريكية
كتب زكى القاضى

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فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى، وذلك بإشتراك حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" والفرقاطة "الجلالة" مع المدمرة الأمريكية (USS DELBERT D.BLACK) .
 
وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة ، والتى تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة أية تهديدات قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية .
 
يذكر أن التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الأمريكية والذى تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة مما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأمريكى ، والإستفادة من الخبرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والأمريكية .
 
القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى (2)
 

 

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى (1)
 

 

 


القوات البحريه

الاسطول الشمالي

الجيش المصرى

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