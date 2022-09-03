القبض على المتهم بابتزاز فتاة وتهديدها في حدائق القبة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ملابسات تداول تسجيل صوتى على إحدى الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضمن استغاثة (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة)، من قيام شخص بتهديدها وابتزازها والتوعد بإلحاق الأذى بها.

بالفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن تحديد المشكو فى حقه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى – له معلومات جنائية). وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.