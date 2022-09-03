اليوم السابع
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القبض على المتهم بابتزاز فتاة وتهديدها في حدائق القبة

السبت، 03 سبتمبر 2022 04:34 م
القبض على المتهم بابتزاز فتاة وتهديدها في حدائق القبة ضبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ملابسات تداول تسجيل صوتى على إحدى الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضمن استغاثة (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة)، من قيام شخص بتهديدها وابتزازها والتوعد بإلحاق الأذى بها.
 
 بالفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن تحديد المشكو فى حقه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى – له معلومات جنائية). وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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المتهم

 


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