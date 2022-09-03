العثور على جثة فتاة ملقاة بصحراء سرابيوم في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة فايد من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة بكامل ملابسها وبها إصابة بالرأس ملقاة بصحراء قرية سرابيوم دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير من الاسماعيلية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية سرابيوم مفاده العثور على جثة فتاة عمرها حوالى 17عام بكامل ملابسها وبها اصابات بالرأس.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبدالرحيم مدير مباحث الإسماعيلية ضم ضباط الإدارة وضباط مباحث مركز شرطة فايد.

واوكل ليه سرعة كشف هوية الفتاة وكشف وملابسات الواقعة وظروفها والقبض على مرتكبيها ، ويكثف فريق البحث من جهوده لكشف ملابسات وظروف الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة ونقل الجثة الى مشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة ، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.