العثور على جثة عجوز ملقاة فى بحر سنهور بالفيوم

عثر الأهالى بقرية سنهور بمركز سنورس بمحافظة الفيوم على جثة سيدة فى الثمانينيات من عمرها مكبلة اليدين والقدمين ملقاة ببحر القرية، وتم انتشال الجثة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بعثور أهالى قرية سنهور على جثة ببحر القرية لسيدة عجوز وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم انتشال الجثة وتبين انها لعجوز فى الثمانين من عمرها وتوصلت التحريات أن الجثة لسيدة تدعى فاطمة أ س 80 سنة مبلغ بتغيبها عن منزلها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.