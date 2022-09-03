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الصحة: مدخنو السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

السبت، 03 سبتمبر 2022 04:00 ص
الصحة: مدخنو السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا السجائر الإلكترونية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مدخنى السجائر أو الشيشة أو السجائر الإلكترونية معرضون للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته الخطرة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت افتتاح 22 عيادة جديدة متخصصة في الصحة النفسية للمرأة بجميع المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بمحافظات الجمهورية، حيث قدمت هذه العيادات خدماتها لـ350 سيدة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال "عبد الغفار" إن الأمانة العامة للصحة النفسية نظمت العديد من الفعاليات في كافة محافظات الجمهورية، للتوعية بالصحة النفسية، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، من خلال عقد العديد من الندوات التثقيفية والتوعوية، إلى جانب الرسائل التي يتم نشرها عبر صفحات وزارة الصحة والسكان، بجميع وسائل التواصل الاجتماعي.


التدخين

الصحة النفسية

الصحة

كورونا

الشيشة

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