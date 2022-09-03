اليوم السابع
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السيطرة على حريق اشتعل بقطعة أرض في الحوامدية

السبت، 03 سبتمبر 2022 04:27 م
السيطرة على حريق اشتعل بقطعة أرض في الحوامدية الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بمخلفات داخل قطعة أرض محاطة بسور في الحوامدية، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بقطعة أرض في الحوامدية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وتبين من خلال المعاينة أن الحريق اشتعل بمخلفات في قطعة أرض محاطة بسور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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