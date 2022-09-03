السياحة: نستهدف استقطاب شرائح ترغب فى إنترنت فائق الجودة

ماجد تمراز

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن المؤتمر العالمي للمناخ الذي يعقد في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ سيتواجد به عدد كبير من رؤساء الدول للمشاركة في هذا المؤتمر.

وتابعت غادة شلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي عدد من الشركات السياحية من أجل تقديم برامج وخدمات موحدة في شرم الشيخ خلال فترة إقامة مؤتمر المناخ.

وأضافت نائب وزير السياحة والآثار أنه تم وضع ضوابط محددة لاختيار الشركات السياحية التي ستقدم خدمات للوفود في شرم الشيخ خلال المؤتمر العالمي للمناخ.

واستطردت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، أنه يتم العمل على توفير حوافز للسائحين من أجل بقائهم لأكبر فترة ممكنة في الأماكن السياحية بمصر، مؤكدة أنه تم تحديد كافة الأمور الخاصة بالاستعداد بشكل جيد لاستقبال السياح في فصل الشتاء المقبل.

وأكدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تنتظر تحقيق موسم سياحي إيجابي في الشتاء وفق ما تم الاستعداد له، كما يتم العمل على إعداد ملف لجذب السياحة القادمة لمتابعة كأس العالم فى قطر.

وكشفت غادة شلبي، أنه يتم استهداف شريحة السائحين الذين وصلوا إلى سن المعاش وأيضا إلى شريحة السائحين الذين يعملون ويرغبون في الحصول على انترنت فائق الجودة لاستكمال مهامهم الوظيفية خلال تواجدهم في مصر مما يجعلهم يمكثون لأكبر فترة ممكنة.