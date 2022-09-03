السجن 35سنة لعاطل بسبب السرقة تحت تهديد سلاح والإكراه على التوقيع بالإسكندرية

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمد حسن منيع، والمستشار محمود الربيعى، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب، بالسجن المؤبد غيابيا للمتهم "ر.ع.ب" عاطل، لما نسب إليه بالاتهام الثاني بالسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، والسجن المشدد 10 سنوات، لما نسب إليه بالاتهام الأول، الإكراه على التوقيع، وإلزامه المصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1065 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب ، يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه داخل الشقة محل سكنه، تحت تهديد السلاح وسرقته واكراه علي التوقيع بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، أنه حال تواجد المجني عليه " خ.م.ب" عامل زراعي ، بمسكنه ليلا رفقة زوجته وأطفاله ، حضر إليه المتهم " ر.ع.ب" عاطل وآخرين وأشهر المتهم سلاح أبيض في وجه المجني عليهم مهدهمم بالايذاء ، وقاموا باكراه المجني عليه التوقيع على 3 ورقات بيضاء ثم سرقوا هاتفه المحمول ، والدراجة البخارية كرها عنه ،وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه ،وقام المجني عليه بتحرير محضر بالواقعة، وبعرضها علي النيابة العامة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.