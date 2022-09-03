اليوم السابع
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الزراعة: إنتاج 4 ملايين جرعة لقاح وتحصين 2.8 مليون رأس ضد الحمى القلاعية

السبت، 03 سبتمبر 2022 11:38 ص
الزراعة: إنتاج 4 ملايين جرعة لقاح وتحصين 2.8 مليون رأس ضد الحمى القلاعية تحصين الماشية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول جهود الهيئة للسيطرة على مرض الحمى القلاعية .

 

وأشار التقرير إلى أنه تم توفير 4 مليون جرعة لتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية، وتوزيع 3.3 مليون جرعة للمديريات الطب البيطرى بالمحافظات ومتبقى 700 ألف جرعة لقاح كرصيد استراتيجى لتلبية احتياجات المديريات من الجرعات للطوارئ.

 

أشاد التقرير بجهود كل من معهد بحوث اللقاحات والأمصال البيطرية وشركة ميفاك فى إنتاج 4 ملايين جرعة فى فترة وجيزة والالتزام بتوريد اللقاحات فى الأوقات المتفق عليها.

 

كما أشاد بجهود المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية فى الالتزام من انتهاء تقييم اللقاحات فى المواعيد المحددة من خلال حشد وتوفير الموارد البشرية والحيوانات ومشخصات التقييم اللازمة .

 

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالى 2.8 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وتغطية عدد (7101) قرية وتابع من إجمالى 9293 بواقع 76.4%، وجارى استكمال التغطية التحصينيه لجميع قرى المحافظات على مستوى الجمهورية، كما تم تنفيذ 98 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية فى اعمال التحصين.

 

أشار تقرير الهيئة العامة للخدمات إلى أنه تم عقد11722 ندوة ارشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين وترقيم وتسجيل 105662 رأس ماشية وتوزيع عدد 420 ألف رقم بلاستيك على مديريات الطب البيطرى المختلفة لأعمال التسجيل والترقيم، بالإضافة إلى التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك فى صندوق التأمين على الماشية.

 


الزراعة

الخدمات البيطرية

الحمى القلاعية

الماشية



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