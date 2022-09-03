الرعاية الصحية بالأقصر: نجاح جديد لأطباء مستشفى إيزيس بإنقاذ حامل مصابة بنزيف

الأقصر- أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه فى ظل خدمات الطوارئ المقدمة بمستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر، نجح أطباء النساء والتوليد فى إنقاذ حياة سيدة حامل تعانى من نزيف حاد، حيث يعتبر الحمل ذو المشيمة المتقدمة أو الملتصقة من أخطر المشاكل التى تظهر عند بعض السيدات الحوامل، حيث تسبب نزيف مستمر يؤثر على حياة السيدة وجنينها.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه حضرت السيدة إلى المستشفى وكانت تعانى من نزيف حاد مع وجود دم بالبول، وبعد توقيع الكشف الطبى عليها وإجراء الفحوصات اللازمة لها تم تشخيصها بوجود حمل ذو مشيمة متقدمة وملتصقة بالرحم والمثانة، وعلى وجه السرعة تم تجهيزها للدخول إلى العمليات وإجراء ولادة قيصرية لها، وفك الالتصاقات مع المحافظة على المثانة والجهاز البولي.

وخرجت السيدة إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج وخرجت من المستشفى وهى بصحة جيدة، وتم إجراء العملية بتكلفة 300 جنيه فقط سددتها السيدة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.