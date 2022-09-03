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الدستورية: المنازعات المتعلقة بالملكية تختص بالفصل فيها محاكم القضاء العادي

السبت، 03 سبتمبر 2022 01:33 م
الدستورية: المنازعات المتعلقة بالملكية تختص بالفصل فيها محاكم القضاء العادي المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أرست المحكمة الدستورية العليا، بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، مبدأ جديدا، تمثل فى أن المنازعات المتعلقة بالملكية، تختص بالفصل فيها محاكم القضاء العادى وليس القضاء الإدارى.
 
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بالاعتداد بحكم محكمة القضاء العادى بنظر المنازعة حول ملكية قطعة أرض، بين الجهة الإدارية وإحدى جمعيات البناء والإسكان، دون حكم محكمة القضاء الإدارى، وذلك على سند من أن تلك المنازعة تتعلق بجوهر الحق فى الملكية، وهى بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص القضاء العادى، صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص، حتى ولو نشأت هذه المنازعات عن تدخلات من جهة الإدارة، اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية.
 

المحكمة الدستورية

المنازعات المتعلقة بالملكية

قضايا الملكية

محاكم القضاء العادى

مجلس الدولة

القضاء الادارى



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