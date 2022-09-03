الداخلية تضبط 1552 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1552) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (451) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات (5 طن أسمنت - 89,100 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة - ذرة - ملح طعام - سكر – زيت طعام – لحوم" – 2400 قطعة أدوات مدرسية – 4409 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 723 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (13 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"- 138 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 128 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 61 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 64 قضية توقف عن الإنتاج – 319 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (7,900 طن دقيق بلدى مدعم)، وضبط (21) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (10,250 طن "سكر – أسمدة" مدعمة – 28000 لتر مواد بترولية – 49 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات بلغت (112,250 طن – 28000 لتر مواد بترولية – 49 إسطوانة بوتاجاز - 4409 عبوة سجائر– 2400 قطعة أدوات مدرسية).

ونجحت الجهود في ضبط (14 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (5 طن "أسمنت") معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة الشرقية، وضبط (3,75 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها وتم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء للإستيلاء على فارق السعر المدعم، بحوزة مالك مخزن لبيع الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة وضبط (3,5 طن "سكر تموينى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والإستيلاء على أموال الدعم، وضبط (25000 لتر "سولار – بنزين 92") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى بهدف الإستيلاء على أموال الدعم المقرر، بحوزة المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القليوبية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (101 قطعة "43 قطعة صوتية – 36 قطعة ضوئية – 22 ملصق").

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط (33) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (23829 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع" ، وضبط (3,26 طن "مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة وضبط (1,7 طن "مقطعات دواجن - لحم بقرى") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة ومخزن تجهيز تابع لمطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (1,59 طن "أسماك مُجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة كفرالشيخ، وضبط (1,05 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وضبط (10 طن خرز بلاستيك "مستلزمات إنتاج") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية – " 1000 قطعة برميل بلاستيك بغطاء منتج نهائى " بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لطرحها للبيع، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بمحافظة المنوفية، وضبط (1,25 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.