اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 03:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحكم على بائع أحيلت أوراقه للمفتي في اتهامه بقتل صديقة زوجته بأوسيم اليوم

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:00 ص
الحكم على بائع أحيلت أوراقه للمفتي في اتهامه بقتل صديقة زوجته بأوسيم اليوم محكمة_أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، اليوم، حكمها، بعد إحالة أوراق بائع متجول إلى المفتى، لاتهامه بقتل صديقة زوجته وهتك عرضها، والشروع في قتل زوجته بمنطقة أوسيم.
 
كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم استدرج صديقة زوجته تدعي عبير.ج، إلى منزله عن طريق زوجته، حيث هتك عرضها بعدما ضربها وعذبها، ثم ضربها بعصا خشبية وماسورة حديد، وقص شعرها واستمر بالتعدي عليها ضربا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
 
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم حجز زوجته حتى لا تفشي أمره، وذلك لمدة 30 يوما، كما منع الطعام والشراب عنها، وكذلك قص شعرها وهددها بسلاح أبيض سكين.
 
 

جرائم القتل

جنايات الجيزة

الإعدام

مفتى الجمهورية

أوسيم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة