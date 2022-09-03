الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه لتشكيل عصابى زور محررات رسمية للهروب من الضرائب

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 5 ملايين جنيه، وتغريمهم مبلغ مساوي لاتهامهم بالتزوير بهدف التهرب من أداء ضريبة مستحقه لنشاط شركة للاستيراد بالمعادي .

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزه شقوير، وعضوية المستشارين محمد حلمي غراب، وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد .

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية والصادر من نيابة مكافحة التهرب الضريبي بأنهم خلال عامي 2019 ، 2020 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة، اشتركوا وآخرين مجهولين بطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع أخر حسن النية في التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاط شركة دهب للاستيراد، بأن باعوا سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك بأن أسسوا منشأة تجارية " دهب للاستيراد "، بأن استقطب المتهم الأول الشخص حسن النية ودفعه لتحرير توكيلاً للمتهم الثاني الذي استخدمه في إتمام إجراءات تأسيس المنشأة المذكورة وتسجيلها ضريبياً واستغلها المتهمان الثالث والرابع.