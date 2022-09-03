وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان الجمعة، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 270 ألفا و405 حالات، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و12 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و878 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.