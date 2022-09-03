التنمية المحلية: 33 شركة تفوز بجمع ونقل المخلفات والطرح قريبا بالقليوبية والجيزة

كتبت ــ منال العيسوى

أكد الدكتور أحمد سعيد استشارى قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية لمشروع إنشاء المجمع المتكامل لإدارة المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة" بالعاشر من رمضان، أنه نجح 33 شركة مخلفات من إجمالي 38 شركة متخصصة فى المعالجة والتخلص من المخلفات ، من الشركات التى تقدمت للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات، وجارى التعاقد مع شركات فى الإسكندرية، والطرح قريبا فى محافظتى القليوبية والجيزة.

وأوضح سعيد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، على هامش انعقاد الجلسة التشاورية فى إطار تنفيذ مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الذي يتم تمويله من خلال البنك الدولي، أن هناك أكثر من 30 دراسة لتقييم الأثر البيئى للمشروعات الخاصة بالمصانع والتنمية الصناعية، والتنمية المحلية بصدد استلام موافقات من شئون البيئة، مؤكدا أنه خلال الفترة الماضية تم رفع حوالى 2,5 مليون طن مخلفات من المقالب العشوائية بمحافظات الدلتا، وأن أحد أسباب التلوث البيئي، هى الإدارة الغير جيدة للمخلفات الصلبة، مؤكدا أن مجمع المخلفات هو الأول على مستوى الدول العربية، من حيث الكمية أو المساحة.

جدير بالذكر، المشروع يعتزم إنشاء "مرفق متكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان" بالتعاون مع محافظتي القاهرة والقليوبية، ويتكون المرفق المتكامل لإدارة المخلفات من مرافق لمعالجة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الخطرة والمخلفات الصناعية ومخلفات الرعاية الصحية ومكبات للتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة ، حيث قامت الحكومة المصرية بتخصيص أرض لهذا المرفق المتكامل على مساحة 1227 فدان بموجب القرار الرئاسي رقم 648 لعام 2020 والذي يحدد شروط هذا التخصيص.