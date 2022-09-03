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"التموين" تحذر من تخزين الأرز فى أماكن غير معتمدة وتجهز 150 نقطة لاستلامه

السبت، 03 سبتمبر 2022 06:15 ص
"التموين" تحذر من تخزين الأرز فى أماكن غير معتمدة وتجهز 150 نقطة لاستلامه محصول الأرز - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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حظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخزين الأرز الشعير المحلى موسم حصاد 2022 في مواقع تخزين غير معتمدة، وفى حالة ضبط كميات الأرز الشعير في مواقع تخزين غير معتمدة تعتبر سلعة مجهولة المصدر وفقا للقرار الوزارة رقم 45 لسنة 2022، ويجوز بناء على طلب رسمي يقدم للهيئة العامة لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين الأرز الشعير موسم حصاد 2022 وفقا للقواعد المقررة للهيئة.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية من يوم 25 أغسطس الماضي استلام محصول الأرز الشعير من المزارعين خلال الموسم الحالي وحتى يوم 15 ديسمبر المقبل، لإسناده لمضارب القطاع العام وتحويله إلى أرز أبيض وطرحه للمواطنين على البطاقات التموينية، وأيضا من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة، حيث سيتم استلام الأرز الشعير بسعر 6600 لطن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن عريض الحبة.

وجهزت وزارة التموين والتجارة الداخلية  بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي في 6 محافظات  "كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة" ، مع إلزام كل مزارع يمتلك مساحات أراضي منزرعة أرز أن يقوم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، حيث تستهدف وزارة التموين استلام 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي فى إطار حرص الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .


التموين

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