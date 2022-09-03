التحفظ على 6 أطنان أسمنت داخل مستودع بدون ترخيص بالإسكندرية

قررت النيابة العامة فى الإسكندرية، التحفظ على 6 أطنان مواد بناء "أسمنت"، داخل مستودع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة .

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مستودع بدون ترخيص لتجارة مواد البناء، لحيازته كمية من مواد البناء قبل بيعها بالاسواق.

وعلى الفور، تمت مداهمة المستودع، وبتفتيشه عثر على على 125 شيكارة أسمنت زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالى 6250 كجم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.