التحفظ على 425 حالة إشغال متنوع وغلق 8 محلات و 10 تكاتك بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء لمواصلة شن الحملات الدورية والمفاجئة والمكبرة لإزالة الإشغالات والتصدى لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا على جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى، والمتابعة الدورية لردع المخالفين

وفى هذا الصدد، شن حى المنتزه أول برئاسه اللواء محمد سحلول حملتين لإزالة الإشغالات اسفرت الأولى عن التحفظ على 125 حالة إشغال متنوع، وضبط 2 توكتوك، و2 تريسيكل.

وقام حى وسط برئاسة عزة سعد بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع الحى، واسفرت الحملة عن رفع 65 حالة اشغال متنوع.

وترأست المهندسه سحر شعبان رئيس حى غرب حملة لمتابعه وإزاله كافه الإشغالات التى تشغل الرصيف والطريق العام وجابت الحمله شوارع منطقة القبارى، وأسفرت عن غلق وتشميع 3 محلات والتحفظ على 45 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتفتيش على المنشآت التجارية بشوارع الحى، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 51 حالة إشغال، وإزالة 19 حاجزا للسيارات.

وشن حى منتزه ثان برئاسة هدى أبوكليلة حملة مسائية موسعة لرفع التعديات من حرم الطريق العام، وللحد من انتشار مركبات التوك توك فى الشوارع الرئيسية، حيث أسفرت الحملة عن التحفظ على 4 مركبات توك توك و2 تريسيكل، والتحفظ على 60 حالة إشغال متنوع.

وشن حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى حملة من "إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع " لإزالة الإشغالات التى تعيق حركة السير والسيارات وذلك بوجود الرائد ياسر رجب رئيس وحدة المرافق بالحى، وقد استهدفت ميدان عرابى والتحرير وتفرعاته وشارع فرنسا، السبع بنات، الجزائر البحرية، زاوية الأعرج، محمود فهمى النقراشى، تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة لسيولة الحركة المرورية،. وتم التحفظ على 29 حالة إشغال.

وفى حى العجمى شن المختصون حملة مكبرة برئاسة الأستاذ السيد موسى رئيس الحى وذلك لمتابعة ضبط الأسواق ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ومكافحة ظاهرة النباشين ورفع الحواجز التى تعوق حركة المارة والسيارات وتضمنت الحملة متابعة التزام المنشآت والمحال التجارية بقانون العمل والاشتراطات البيئية ومعايير السلامة والصحة المهنية، وقد اسفرت الحملة عن غلق 5 محلات وتحرير 32 محضر والتحفظ على 50 حالة إشغال.