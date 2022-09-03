اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 02:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البحرية التونسية تنقذ 73 مهاجرا من الغرق

السبت، 03 سبتمبر 2022 02:01 ص
البحرية التونسية تنقذ 73 مهاجرا من الغرق هجرة غير شرعية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت القوات البحرية التونسية "جيش البحر" إنها أنقذت، الجمعة، 73 ‏مهاجرا غير شرعي من الغرق،‎ عند سواحل جربة وقليبية.

وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من بينهم 24 امرأة ورضيع، وذلك في 4 عمليات مختلفات بكل من سواحل جربة وقليبية.

وقامت القوات البحرية بتسليم المهاجرين إلى الحرس الوطني التونسي بكل من جرجيس وصفاقس.

وتتكرر عمليات إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، التي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية.

وعادة ما يختار "الحالمون" بالهجرة من تونس وليبيا جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.


هجره غير شرعيه

تونس

البحريه التونسيه

اخبار تونس

مهاجرون غير شرعيون



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة