اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: 8 سفن قمح تغادر أوكرانيا منها واحدة لمصر تحمل 31 ألف طن

السبت، 03 سبتمبر 2022 01:52 م
الأمم المتحدة: 8 سفن قمح تغادر أوكرانيا منها واحدة لمصر تحمل 31 ألف طن القمح الأوكراني
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن مركز التنسيق المشترك المعني بالإشراف على تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الخارج، قد منح الإذن بمغادرة ثماني سفن تجارية اليوم من موانئ أوكرانيا، إحداها تحمل 31 ألفا و 400 طن مترى من القمح وتتوجه إلى ميناء دمياط في مصر، ومن المتوقع أن تتحرك سفينتان أخريان كان قد تأخر موعد مغادرتهما اليوم لتتحرك في الأيام المقبلة.

وأضافت المنظمة، في بيان وزعته اليوم السبت في جنيف، أن إجمالى حمولات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية الثلاث المتفق عليها فى المبادرة بلغ حتى أمس الجمعة نحو مليون و766 ألفا و531 طن مترى، وذلك من خلال 160 رحلة.

وذكر البيان أن مفتشي مركز التنسيق المشترك كانوا قد قاموا أمس بإنهاء ثماني عمليات تفتيش على السفن الداخلة كما يقوم المفتشون اليوم باجراء ست عمليات تفتيش على سفن داخلة وثلاث على سفن خارجة.

ونوهت المنظمة الدولية إلى أن العمليات تجري وفقا للإجراءات المتفق عليها في مركز التنسيق المشترك حيث يقوم جميع المشاركين بالتنسيق مع السلطات العسكرية الخاصة بهم وغيرها من السلطات ذات الصلة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود.

 


قمح

سفن قمح

أوكرانيا

مصر

القمح الاوكراني

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

القمح الأوكراني

اليوم السابع



الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا تعلن توقف محطة زابوريجيا النووية عن العمل بسبب القتال

السبت، 03 سبتمبر 2022 01:45 م

إنفوجراف.. كشف حساب الاقتصاد المصرى × 8 سنوات يثبت قوته فى مواجهة الأزمات.. حقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاما رغم تداعيات أزمة روسيا أوكرانيا.. نجاح سياسة تحرير سعر الصرف فى تحقيق تراكم احتياطي بلغ 33.1 مليار دولار

السبت، 03 سبتمبر 2022 01:06 م

"لوجانسك": مقتل 30 جنديا أوكرانيا جراء المعارك خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت، 03 سبتمبر 2022 12:35 م

تعليق حركة الملاحة بمضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة فى طريقها إلى أوكرانيا

السبت، 03 سبتمبر 2022 09:28 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة