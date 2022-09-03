الأمم المتحدة تؤكد إصدار تأشيرات وفد روسي مشارك باجتماعات الجمعية العامة

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أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بأن المنظمة الأممية ما زالت على اتصال نشط مع الولايات المتحدة بشأن إصدار تأشيرات دخول لوفد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة المقرر انطلاقها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وذكر المكتب الصحفي للأمين العام، في تصريح لوكالة أنباء /تاس/ الروسية "أن الأمين العام وكبار مسؤولي الأمم المتحدة الآخرين ما زالوا على اتصال وثيق مع البلد المضيف والبعثات المعنية لدى الأمم المتحدة، ومن بينها روسيا، بشأن القضايا المنصوص عليها في اتفاقية المقر بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة".

وتعليقا على رسالة الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإبلاغه بمشاكل التأشيرات للدبلوماسيين الروس، ذكر المكتب الأممي" نتعامل بشكل استباقي مع البعثة الأمريكية بشأن إصدار تأشيرات دخول للوفود لحضور اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة في المقر الرئيسي ونقوم بالاتصال بالبعثة بشأن حالات محددة التي يلفت انتباهنا إليها".

وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أمس، طالبه فيها بأن يناقش مع واشنطن إصدار التأشيرات الأمريكية للمندوبين الروس للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انطلاقها في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة" لم يحصل أي من أعضاء الوفد الروسي (56 عضوا) في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تأشيرة دخول للولايات المتحدة حتى الأول من سبتمبر.

وأضاف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، رفضت الولايات المتحدة منح التأشيرات للمندوبين الروس المكلفين بالمشاركة في فاعليات الأمم المتحدة.

ويبدأ الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحضره تقليديا رؤساء الدول والوزراء، في 20 سبتمبر، ووفقًا للجدول الزمني المؤقت للجمعية، فمن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الروسي خطابه في 24 سبتمبر.