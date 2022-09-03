الآثار الجانبية لتناول المشروم.. يمكن أن يسبب الهلوسة

كتبت إيناس البنا

يزرع الفطر أو كما يعرف باسم المشروم بشكل عام في الطقس الحار والرطب، ومع وجود الكثير من الأنواع والأعداد الكبيرة من الفطر إلا أنه 10 % فقط من الفطر آمن وصالح للأكل.

الفطر لذيذ ويزودنا بالتغذية المطلوبة مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة للجسم، ولكن الإفراط في تناول الطعام يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، يُنصح أيضًا بتنظيفها بشكل صحيح قبل الطهي لتجنب أي مشاكل في الجهاز الهضمي.

من الآثار الجسدية إلى النفسية، يمكن للفطر أن يسبب ردود فعل مختلفة، وفقا لموقع " timesnownews":

يسبب التعب:



في كثير من الناس، يمكن أن يسبب الفطر التعب والإرهاق الشديد مما يجعلهم يشعرون بعدم الراحة وعدم الطاقة.

مشاكل في الجهاز الهضمي:



يتسبب الفطر أيضًا في اضطراب المعدة والإسهال والقيء وحتى التشنجات الشديدة، يمكن للفطريات الصالحة للأكل ، التي تحتوي على نسبة عالية من مادة كيميائية تسمى السيلوسيبين ، أن تسبب غثيانًا متكررًا.

الهلوسة:



يمكن أن يسبب السيلوسيبين الهلوسة ومشاعر النشوة غير المبررة، يمكن أن يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الفطر من هذه الآثار في غضون 15-20 دقيقة من تناول الفطر.

حساسية الجلد:



الفطر مليء بمضادات الأكسدة وبالتالي يقوي جهاز المناعة لدينا، ومع ذلك ، إذا لم يكن الفطر مناسبًا لجسمك ، فقد يؤدي أيضًا إلى ظهور طفح جلدي وتهيج، يمكن أن تسبب الأعراض الشديدة نزيف الأنف وجفاف الحلق أيضًا.

الصداع النصفي:



يمكن أن يسبب الفطر صداعًا شديدًا يؤدي إلى مشاكل الصداع النصفي، يمكن أن يؤدي تناول الفطر إلى زيادة مستويات أكسيد النترات الذي يسبب الصداع، في بعض الناس ، تم الإبلاغ عن الدوار أيضًا بعد تناول الفطر.

القلق والأمراض العقلية الأخرى:



بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، ينصح الأطباء بتجنب الفطر لأنه يمكن أن يسبب مستويات عالية من القلق ونوبات الهلع إذا تم تناوله بكثرة، يشعر الكثير من الناس أيضًا بإحساس وخز في أجسادهم بعد تناول الفطريات.

تسبب زيادة الوزن:



تناول الفطر يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع، يحتوي الفطر على مادة كيميائية التربتامين، والتي تعمل كعقار إدمان يحفز الشهية، كما أنها تؤدي إلى زيادة مستويات ضغط الدم وزيادة الوزن المحتملة.

تجنب الفطر أثناء الحمل



وفقًا للأطباء، يجب تجنب تناول الفطر او المشروم ، على الرغم من احتوائه على نسبة عالية جدًا من الألياف ويساعد في تقليل الاضطرابات الأيضية ، أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية ، إذا كنت تعاني من الحساسية.

أيضا ، الفطر النيء يحتوي على مواد مسرطنة مما يعني أنه يمكن أن يسبب السرطان لدى الأمهات وربما الطفل.