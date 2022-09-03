استقرار الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم ميكروباص بقطار الصالحية بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أكدت مديرية الصحة بالشرقية، استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم ميكروباص بقطار الصالحية وعددهم 10 أشخاص من أسرة واحدة .

وأوضح الدكتور محمد الناجي مدير الإدارة الصحية بفاقوس لـ"اليوم السابع"، أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة ، حيث جري إجراء عمليتين جراحتين لاثنين من المصابين بكسر في الحوض ، فضلا عن العمليات الأخري التي تمت للمصابين اللازمة فور استقبالهم .

وأضاف أنه تقرر استمرار احتجازهم تحت الملاحظة الطبية لحين تحسن الحالات الطبية الخاصة بهم .

كان تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور خالد فوزى مدير مديرية الصحة الحالة الصحية لمصابي حادث إصطدام قطار رقم 175 خط أبو كبير/ فاقوس / الصالحية بميكروباص يقل 14 راكب أثناء عبوره بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات وذلك أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، أسفر عن وفاة 3 حالات وإصابة 10 آخرين تم نقلهم لمستشفي فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم لهم.

كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالمستشفي ، مشددا علي عدم مغادرتهم المستشفي الا بعد تماثلهم للشفاء.