كشف استطلاع رأي في روسيا عن أن نسبة ثقة المواطنين الروس في الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بلغت 81.1 % حتى في نهاية أغسطس الماضي، وأعرب 78.1 % من المستطلعين عن تأييدهم لعمله.
وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم /الجمعة/ أن الاستطلاع أجراه مركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا، خلال الفترة من 22 إلى 28 أغسطس الماضي، على عينة من 1600 مستجيب تزيد أعمارهم على 18 عامًا.
وانخفضت أرقام التقييم الإيجابية لرئيس الوزراء والحكومة الروسية، خلال الأسبوع الماضي، إلى 51.8 % و50.8 % على التوالي.
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