وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم /الجمعة/ أن الاستطلاع أجراه مركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا، خلال الفترة من 22 إلى 28 أغسطس الماضي، على عينة من 1600 مستجيب تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

وانخفضت أرقام التقييم الإيجابية لرئيس الوزراء والحكومة الروسية، خلال الأسبوع الماضي، إلى 51.8 % و50.8 % على التوالي.