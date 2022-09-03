إنقاذ شاب من الغرق بشاطئ بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

نجح رجال الإنقاذ التابعين لإدارة شاطئ بورسعيد، اليوم السبت، في إنقاذ شاب من الغرق على شاطئ بورسعيد نطاق حي المناخ.

وأشار طارق عثمان، مدير إدارة شاطئ بورسعيد، إلى أنه جرى إنقاذ الشاب: إبراهيم عبد القادر 22 عامًا، من مركز اجا بمحافظة الدقهلية من الغرق بنطاق شاطئ المناخ خلف مجمع المطاعم، وذلك بواسطة المنقذين: عبد الرحمن حسن، وإبراهيم عظيمة، ونور الدين هشام.





وأكد مدير إدارة شاطئ بورسعيد على أنه جرى عمل الاسعافات الأولية من قبل المنقذين، واستدعاء اسعاف الشاطئ، لقياس الضغط والنبض والتنفس للشاب، وجرى إسعافه ولم يستدعى الأمر نقله إلى المستشفى، موجهًا الشكر لرجال اسعاف الشاطئ على سرعة الاستجابة.

إخراج-الشاب







الإسعاف-والشاب







رجال-إسعاف







مدير-الشاطئ-ورجال-الإسعاف



