اليوم السابع
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السبت، 03 سبتمبر 2022 06:27 م
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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص بأسوان

السبت، 03 سبتمبر 2022 06:05 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص بأسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص على الطريق الزراعى بمحافظة أسوان، اليوم السبت، وتم التعامل مع المصابين فى الحادث.
تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الزراعى فى مركز إدفو بمنطقة الريتاج.
 
 
ووجه مدير مرفق إسعاف أسوان، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين إصابة 8 أشخاص كحصيلة أولية للحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

 


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