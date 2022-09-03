إصابة 6 أشخاص فى حادث مروري بطريق السويس العين السخنة

السويس - فريق المحافظات

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نصف نقل بطريق السويس العين السخنة ناحية القطامية .

وتلقى الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، إشارة من غرفة العمليات تفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، وعلي الفور تم توجيه 6 سيارات إسعاف الي موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكي مع اخري نقل بطريق السويس العين السخنة ناحية القطامية وـسفر عن الحادث عن إصابة ايمان جمال غنام محمد وجنا أحمد محمد ابراهيم وأحمد محمد إبراهيم محمود وتاليه أحمد محمد ابراهيم وعادل محمد إسماعيل وداوود فهمي عجلان.

وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.