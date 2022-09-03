اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

السبت، 03 سبتمبر 2022 10:18 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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اصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر  تعرضهم لحادث  تصادم بطريق " بلبيس- العاشر من رمضان بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى ، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم

تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد من غرفة عمليات محافظة الشرقية، يفيد بورود بلاغا بوقوع  حادث تصادم بطريق" بلبيس- العاشر من رمضان" وتبين من الفحص تصادم سيارة بيجو بأتوبيس،  مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى  بلبيس، لتلقى الإسعافات الأولية، تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.

 


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