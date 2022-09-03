إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

اصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم بطريق " بلبيس- العاشر من رمضان بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى ، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد من غرفة عمليات محافظة الشرقية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق" بلبيس- العاشر من رمضان" وتبين من الفحص تصادم سيارة بيجو بأتوبيس، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس، لتلقى الإسعافات الأولية، تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.