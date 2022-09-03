إصابة 3 شباب إثر حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 3 شباب بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، أثر حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بشارع ممفيس نطاق حي الشرق.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، التابع لهيئة الرعاية الصحية أحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، كل من: "محمد علي حسن العباس 22 عامًا، مصاب بجرح قطعي بأعلى الحاجب الأيمن واشتباه مابعد الارتجاج، ومحمود إبراهيم محمد السيد 21 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة من وشبه كسر بالساق اليسرى، ومحمد حسن محمد عبد الرحمن 23 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، وشبه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالساق اليسرى"، نتيجة حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بشارع ممفيس نطاق حي الشرق.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.