إصابة 19 شخصا فى انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمال بأخميم شرقى سوهاج

شهد صنيه مدخل مدينة سوهاج الجديدة بناحية قرية الكولا دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج قبل قليل إنقلاب سيارة محملة بالعمال والحديد مما نتج عنه مايقرب من 19 عامل تقريبا والأعداد قابلة للزيادة تم نقل بعض المصابين للمستشفى الجامعى والبعض الأخر لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل على الطريق بمدخل مدينة أخميم الجديدة ووجود مصابين.

وعلى الفور أنتقل إلى مكان الحادث العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم وحسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم إلى مكان الحادث وتم الدفع بالمعدات ومعدات مجلس المدينة وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب سيارة نصف نقل محملة بالحديد والعمال عند قيامها بالدوران بصنية مدخل مدينة أخميم الجديدة بقرية الكولا نتج عن حادث إنقلاب السيارة مبدئيا إصابة 19 شخص تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين الحالات الخطرة إلى مستشفى سوهاج الجامعى وحالات الإصابة البسيطة إلى مستشفى أخميم المركزى.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وسنوافيكم بالتفاصيل.