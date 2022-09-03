إصابة نجار بارتجاج عقب تعدى شقيق زوجته عليه بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبلت مستشفى طهطا العام نجار يقيم بدائرة القسم مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح سطحية بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم عقب قيام شقيق زوجته بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة طهطا يفيد بإصابة نجار بإصابات بالغة عقب تعدى شقيق زوجته عليه بالضرب.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد عزت مفتش مباحث قسم طهطا بوصول المدعو علي م ا ع 34 سنة نجار ويقيم بندر طهطا إلى مستشفى سوهاج العام مصاباً بإشتباه ما بعد الإرتجاج وجروح سطحية بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعى.

وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم شقيق زوجته المدعو كريم م ع م 34 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة وبمواجهة المشكو فـي حقه قرر بمضمون ما تقدم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.