إصابة عامل بطعنة في الصدر على يد أقاربه بسبب خلافات عائلية بطهطا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة المركز، وضبط 3 أشخاص، من بينهم مصاب بجرح قطعي أسفل الصدر من الناحية اليمنى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين، بسبب خلافات الجيرة، نتج عنها إصابة عامل بإصابة بالغة وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز، بوجود مشاجرة ومصاب بناحية قرية بنجا دائرة المركز، وتبين أنها بين كل من "طرف أول" عبد العال ش ع م 38 سنة عامل مصاب بجرح قطعي أسفل الصدر من الناحية اليمنى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبين "طرف ثان" حسني ع م ا 31 سنة عامل، وشقيقه أيمن ع م ا 27 سنة عامل، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية. تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض " سكين " وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات عائلية بينهما حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.