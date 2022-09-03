إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة على طريق حسب الله الكفراوي في المعادي

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق حسب الله الكفراوي في منطقة المعادي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين بمحور حسب الله الكفراوي في المعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف اطار السيارة وانقلاب السيارة نتج عنه إصابة شخصين جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم..