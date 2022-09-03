اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 07:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة على طريق حسب الله الكفراوي في المعادي

السبت، 03 سبتمبر 2022 06:37 م
إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة على طريق حسب الله الكفراوي في المعادي حادث طريق المعادى
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق حسب الله الكفراوي في منطقة المعادي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين بمحور حسب الله الكفراوي في المعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف اطار السيارة وانقلاب السيارة نتج عنه إصابة شخصين جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم..
 
 
57a077db-456b-4e70-a521-1458756657a0
الحادث
872aa94b-2fda-415e-9be4-639e42ab5233
حادث المعادى

 


امن القاهرة

اخبار الحوادث

المعادي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة