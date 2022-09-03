إصابات في انفجار بمصفاة للنفط في نيوفاوندلاند الكندية

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت الشرطة الكندية، إن انفجارا في مصفاة في نيوفاوندلاند بأتلانتيك كندا، أسفر عن إصابة ثمانية بجروح، أحدهم في حالة خطرة.

وقالت الشرطة لوكالة فرانس برس، إن مجموعات الطوارئ استجابت لـ "انفجار صغير" بعد وقت قصير من الساعة 6:30 مساء بتوقيت جرينتش في منشأة Come By Chance ، على بعد 150 كيلومترا من سانت جون، على الجانب الجنوبي الشرقي من الجزيرة الواقعة في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور.

وأضافت: "تم احتواء الحريق الناجم عن الانفجار ولم يسبب مزيدا من الخطر في المصنع وتم حصر جميع العاملين فيه".