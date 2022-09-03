إخلاء سبيل 3 موظفين بالدقهلية لاتهامهم بسرقة واختلاس أحراز عدد من القضايا

الدقهلية شريف الديب

قررت غرفة مشورة محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السادسة برئاسة المستشار وائل كمال رئيس المحكمة، بتأيد قرار إخلاء سبيل ثلاثة موظفين بالدقهلية، فى القضيه رقم 4790 جنايات قسم أول المنصورة لسنة 2021، والمتهم فيه "ا ال ش"، و "م ع ا"، و" ف ا م"، فى التهمة المنسوبة إليهم باختلاس أحراز المخازن وبيعها.

وتعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، بعد اكتشاف وجود عجز واختفاء لبعض أحراز القضايا بنيابة أول وثان المنصورة، وتم إجراء تحقيق وتم توجيه الاتهام إلى المتهمين الثلاثة.

فيما أشار ماجد الحنبلي محامي المتهمين، إلى عدم وجود قرار من النيابة العامة بالإحالة طول تلك الفترة، وهو ما دفعه للمطالبة باخلاء سبيلهم، بالإضافة إلى عدم انتهاء لجان فحص الأحراز في نيابات قسم أول وثاني المنصورة ومركز المنصورة، وبالفعل قد تقرر إخلاء سبيلهم يوم الخميس الماضي.

وقامت النيابة العامة باستئناف قرار الإخلاء أمام الدائرة السادسة جنايات، برئاسة المستشار وائل كمال، والتى قررت إخلاء سبيلهم بجلسه اليوم.