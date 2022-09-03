إحباط محاولتي تهريب كمية من المخدرات بحوزة راكبتين بمطار القاهرة.. صور

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، من ضبط راكبتين حاولا تهريب سجائر إلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر، وكمية من أقراص الترامادول المخدر داخل عبوة كاكاو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضرى ضبط جمركي.

المحاولة الأولي، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الألمانية القادمة من فرانكفورت، أستوقف مصطفى بحر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتى انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علاءالدين عمارة مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف محمد عبد الباقى رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط 8 سجائر الكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر.

وفى المحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من روما، أستوقف احمد صبرى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتى انكرت ايضا حوزتها لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدى جاب الله مأمور الجمرك و هانى مصطفى رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف احمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط 11 شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالى 110 قرص اخفتهم الراكبة داخل مسحوق الكاكاو، وقامت بسمة حسنى عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا.

امر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 182 لسنة 2022 ضبط الراكبة الاولي، كما أمر حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 183 لسنة 2022 ضد الراكبة الثانية، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك جمارك القاهرة الدولى والذى احال الراكبتين للنيابة المختصة.