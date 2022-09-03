أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يتوجه إلى إيطاليا

توجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، إلى إيطاليا وذلك فى زيارة خاصة، وكان في وداع أمير الكويت، نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، وكبار المسئولين بالكويت.
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يتوجه إلى إيطالياالسبت، 03 سبتمبر 2022 03:46 م
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
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